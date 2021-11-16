21 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinden önce Galatasaray ’da gelenek bozulmayacak. Sarı-kırmızılı futbolcular derbi mücadelesi öncesinde kampa girmeyecek. Cim-Bom tıpkı diğer maçlara hazırlandığı gibi bu kritik maça çıkacak. Galatasaraylı futbolcular, 20 Kasım Cumartesi günü yapılacak son antrenmanın ardından evlerine gidecek ve 21 Kasım Pazar sabahı Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya gelinecek.

Pandemi sürecinde İstanbul’da kamp uygulamasına son veren teknik direktör Fatih Terim zorluk derecesi yüksek maçlar da bu uygulamayı bozmuyor.

Fatih Terim hem Galatasaray hem de Fenerbahçe için çok önemli olan bu maç öncesi yine kamp uygulamasına gitmeyecek. Öte yandan son yıllarda derbi maçlardan önce statta taraftarlı antrenman uygulaması da olmayacak. Bu sezon da Beşiktaş maçı öncesi yapılan taraftarla buluşma bu kez gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Bu konuda herhangi bir hazırlık yapılmadığı stat veya tesislerde taraftara açık bir antrenmanın planlanmadığı öğrenildi.

Milliyet







