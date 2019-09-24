Galatasaray'da Clubb Brugge ve BTC Türk Yeni Malatyaspor maçlarında alınan beraberlikler moralleri bozsa da, F.Bahçe derbisi öncesi her şey unutulacak. Sarı-Kırmızılılar, tam konsantre olarak derbiye hazırlanacak. Malatyaspor maçında yapılan rotasyon nedeniyle farkı arttıracak pozisyonları değerlendirmeyen G.Saray’da teknik heyet, derbiye en güçlü kadrosuyla çıkacak. Aslan’da özellikle hücumda yokluğu hissedilen Belhanda'nın, yüzünde koruyucu maskesiyle sahadaki yerini alacağı öğrenildi.

YEDEKLER SINIFI GEÇEMEDİ

Sarı-Kırmızılı ekipte kaybedilen 2 puan için fatura yedeklere kesilecek. Yeni Malatyaspor maçında istenileni veremeyen Şener, Ömer, Adem ve Andone derbide kenara alınacak, Mariano, Feghouli, Falcao da ilk 11’de yerlerini alacak. Teknik direktör Fatih Terim’in Malatya’da dinlendirdiği Falcao’yu derbiye özel olarak hazırlayacağı ve derbinin kilidini açacak isim olacağına inandığı bildirildi. Tecrübeli teknik adamın, Kolombiyalı yıldızı Feghouli ve Belhanda’nın beslemesini isteyeceği ifade edildi.

FLORYA’DA OLAĞANÜSTÜ HAL

Fenerbahçe derbisi öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde olağanüstü hal ilan edilecek. Teknik direktör Fatih Terim’in, hafta boyunca oyuncularıyla sık sık toplantılar yaparak, rakip hakkında analizlerini aktaracağı öğrenildi. Futbolculardan üst düzey konsantrasyon istenirken, derbide kazanılacak galibiyetin önemine vurgu yapılacak. Terim’in özellikle savunmada yapılan hatalara dikkat çekeceği ve “Artık fabrika ayarlarımıza dönmemizin vakti geldi. Derbide hataya tahammülüm yok” diyeceği öğrenildi.

Kaynak: Güneş