Takımının PSG karşısındaki mücadelesine tam not veren Terim, bundan sonra dış saha maçlarında PSG karşısında ki formasyonla devam edecek. Terim, hücum esansında 3-5-2’ye evrilen 5-3-2 dizilişini uygulayacak. Bunun ligdeki ilk denemesi de cumartesi günü Gençlerbirliği deplasmanında yapılacak. Terim böylece son 71 deplasmanda sadece 29 galibiyet alan takımının bu krizini aşmaya çalışacak. Bu sistemle kabalalık orta sahayla direnci yüksek ve rakibe geride fazla açık vermeyen bir takım formasyonu hedefleniyor.

Orta sahada üstünlük

PSG karşısında Jean Michael Seri ve Ryan Donk’un performansının yüksek olması da Terim’i bu sistemde devam etme yönünde etkiledi. Rakamlar da Galatasaray orta sahasının başarısını ortaya koydu. Seri-Nzonzi’den oluşan orta saha hattı, PSG’nin Veratti-Marquinhos’tan oluşan orta sahasına karşı girdiği 16 ikili mücadelenin 14’ünü kazandı. Luyindama ise Di Maria ve Mbappe ile girdiği 10 ikili mücadelenin tamamını kazandı.

Kadroda iki revizyon

Terim, maç sonu oyuncularıyla yaptığı konuşmada, “Bugün olmasa da kazanan biz olacağız. Bu mücadeleyi, direnci ve kazanma inadını gösterin yeter. Kaybetmiş olsak da bu mücadeleyi sergilediğiniz sürece kazanan biz olacağız. Belki kazanamadık ama Galatasaray’ın her geçen gün daha iyi olacağını ve her kulvarda iddiasını ortaya koyacağını gösterdik. Ben de o tribünler gibi sizi alkışlıyorum” dedi. Terim, ayrıca geriden oyunu başlatırken savunmadaki basit top kayıplarını ve pas hatalarını da ortadan kaldırmak için çalışacak. Tecrübeli teknik adam bu soruna özellikle vurgu yapıyor. Terim’in Gençlerbirliği karşısında sahaya süreceği ilk 11’de ise en az 2 değişiklik yapmayı planladığı ifade edildi.

Kaynak: Hürriyet