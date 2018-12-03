Cim Bom, en son 4 Ocak 2015’te Atatürk Olimpiyat’ta Siyah-Beyazlılar’ı 2-0 mağlup etmişti. Sarı- Kırmızılılar bu maç sonrasında Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sahasına konuk olduğu 8 derbide 5 yenilgi ve 3 beraberlik alabildi, hiç kazanamadı.

Galatasaray, bu sezonki derbilerde 3 puan alamadı

Galatasaray, 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de çıktığı iki derbidende 3 puanla ayrılamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu maçlar birlikte 2018-2019 sezonunda ikinci derbisine çıkan sarı-kırmızılılar yine 3 puan alamadı.

Ligde daha önce Türk Telekom Stadyumu'nda Fenebbahçe ile karşılaşan Aslan, 2 öne geçtiğini maçtan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Beşiktaş maçından da yenilgi ile ayrılan Aslan, ligin ilk yarısını derbi galibiyeti alamadan kapatmış oldu.



