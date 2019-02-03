Geçtiğimiz sezon Igor Tudor yönetiminde başlayan dış sahadaki kayıplar Fatih Terim yönetiminde de devam etmiş ama Galatasaray şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. Bu yıl da Sarı- Kırmızılılar’ın dış saha kabusu devam ediyor.

Sezonun 20. haftası geride kalırken 10 deplasman mücadelesine çıkan Galatasaray üst üste galibiyet alamadı.

Sezona Ankaragücü’nü Başkent’te yenerek başlayan Sarı-Kırmızılılar sonraki deplasman sınavında Trabzon’a 4-0 kaybetti. Akhisar, Yeni Malatya ve Beşiktaş’a kaybeden Cim Bom, Antalya ve Kayseri’den ise galibiyetlerle döndü. Ancak seri yapamadı.

Sinan Gümüş’le gülmüştü

İlk yarının son deplasmanında lider Başakşehir karşısında geriye düşse de beraberliği yakalayan ve bir puanla yetinen Galatasaray, ikinci devredeki ilk deplasman sınavında ise Göztepe’yi devirmişti.

Geçtiğimiz hafta İzmir’de Sinan Gümüş’ün golüyle kazanan Sarı-Kırmızılılar bir hafta sonra Alanya karşısına da 3 puan için çıktı ama hedefine ulaşamadı.

Devresini geride bitirdiği mücadeleden beraberlikle ayrılan Cim Bom’un kötü dış saha karnesi şampiyonluk yarışında 2 puan kaybını daha getirdi.