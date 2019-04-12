Galatasaray, bu sezon ligde mağlup olduğu 4 maçı da dış sahada oynadı. Süper Lig’in geride kalan 27 haftasında 16 galibiyet, 7 beraberlik alan sarı-kırmızı ekip, 4 kez de mağlup oldu. Galatasaray sahasındaki maçlarda ise 10 galibiyet ve 4 beraberlikle sadece 8 puan kaybederken, 34 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, puan kayıplarının çok büyük bölümünü deplasmanda yaşadı. Galatasaray, dış sahadaki 13 maçın 6’sını kazanabildi. 3 maçtan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 4 karşılaşmayı da kaybetti. Teknik ekip, deplasmandaki kötü gidişatın psikolojik olarak yer etmemesi için, oyuncularla özel görüşmeler yapıyor. Rakip sahada 18 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 17 gole engel olamadı. Deplasman maçlarından 21 puan toplayıp, 18 puan kaybeden Galatasaray, son 6 maçında ise yenilgi yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, son olarak ligin 14. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a yenilmişti. Galatasaray, bu sezon deplasmandaki 13 maçın 10’unda kalesini gole kapatamadı. Dış sahadaki Antalyaspor, Kayserispor ve Göztepe maçlarında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, diğer 10 maçta ise kalesini kapatamadı.

19 YILLIK HASRET

Galatasaray’da 19 yıldır Kadıköy’de galibiyet hasreti sürerken bu sürede galibiyet göremeyen yerli ve yabancı toplam 12 teknik adam görev yaptı. 1999 yılında son galibiyette takımın başında olan hoca Fatih Terim’di. Fenerbahçe’nin evinde Galatasaray’a karşı mağlubiyeti unuttuğu bu 19 yıl içerisinde Galatasaray, Mircea Lucescu, Fatih Terim, Georghe Hagi, Eric Gerets, Karl-Heinz Feldkamp, Michael Skibbe, Frank Rijkaard, Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Jan Olde Riekerink ve İgor Tudor gibi isimlerle Kadıköy’e konuk olurken, hiç galibiyet alamadı. Galatasaray’da 1999 yılından bu yana Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, Adnan Polat, Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek galibiyet göremeyen başkanlar listesinde bulunuyorlar.

YÖNETİM TAM KADRO

G.Saray yönetimi, derbiyi izlemeye tam kadro gidecek. Yönetim, Kadıköy’de 1999’da alınan son galibiyette başkanlık koltuğunda oturan Faruk Süren’i de derbiye davet etti.

Kaynak: Yeni Şafak