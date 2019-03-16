Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında yarın Bursaspor’un konuğu olacak. Sarı-kırmızılılar, hali hazırda ligde zirvenin sahibi Başakşehir’in 8 puan gerisinde yer alırken daha fazla puan kaybına tahammülü yok. Şampiyonluk inancını yitirmeyen ve kalan tüm maçlarını kazanmak amacı güden sarı-kırmızılı takımı, deplasman performansı korkutuyor.

Bursa deplasmanına gidecek olan Galatasaray, bu sezon ligde çıktığı 12 deplasman maçının sadece 5 tanesini kazanabildi. Ligdeki deplasman mücadelelerinde 4 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 3 kez de berabere kalarak 18 puan kaybı yaşadı.

Teknik heyet, takımın deplasmanda yaşadığı sıkıntıları çözebilmek için dış saha raporları üzerinde çalışırken aynı zamanda antrenmanlarda oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Bu hafta yaşanacak bir puan kaybı ile şampiyonluk şansı iyice zora girecek olan Galatasaray, çalışmalarını galibiyet üzerine kuruyor.

ZORLU PERİYOT BEKLİYOR

24. haftada Erzurumspor’un sahasında berabere kalarak 2 puan bırakan sarı-kırmızılılar, Bursaspor maçıyla birlikte deplasman mücadelelerinde galibiyet serisi oluşturmak istiyor. Ligde 5 dış saha karşılaşması kalan Galatasaray, Bursaspor maçında başlamak üzere Fenerbahçe, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Sivasspor karşılaşmalarında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

Bursa’da oynanan Bursaspor-Galatasaray karşılaşmalarında ise sarı-kırmızılı takımın son dönemde üstünlüğü dikkat çekiyor. İki takımın Bursa’da karşılaştığı son 5 mücadelenin 4’ü Galatasaray’ın üstünlüğü ile tamamlanırken, biri berabere bitti.

Kaynak: Yeni Şafak