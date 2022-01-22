Tarihinin en başarısız sezonlarından birini yaşayan Galatasaray ’da bu tablonun sebeplerinden biri; oyuncu değişikliklerinden ofansif olarak verim alınamaması. Sarı kırmızılı takımın bu sezon yaptığı 106 oyuncu değişikliğinde oyuna dahil olan futbolcular sadece 4 gol atabildi. Bu da toplam 27 gol kaydeden Galatasaray’ın gollerinin ancak yüzde 15’ine tekabül ediyor.

4 GOLÜN 2'Sİ MOHAMED'DEN

12 maçta sonradan oyuna girerek bu alanda takımın lideri olan Mostafa Mohamed, söz konusu 4 golün 2’sine imza attı. 24 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada oyuna girdiği Karagümrük maçında 88’de 1-1’lik beraberliği ve 1 puanı getirdi. Muhammed, iç sahadaki Başakşehir karşılaşmasında da 65’te oyuna girdi ve 87’de yine beraberliği kazandırdı.

Sonradan oyuna girenlerden diğer 2 golü ise, 3-2 galip gelinen Rize deplasmanında 90’da girerek 90+10’da galibiyet golünü atan Morutan ile, 2-2 biten maçta Altay önünde 68’de girip 80’de durumu 2-1’e getiren Diagne attı. Başka bir deyişle Galatasaray, kaleci olan İsmail Çipe’yi bir kenara bırakırsak, oyuna sonra dan giren 22 futbolcunun sadece 3’ünden gol katkısı alabildi. (Hürriyet)