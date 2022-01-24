Geçen sezonun devre arasında İngiliz ekibi Newcastle United'dan transfer edilen DeAndre Yedlin'le yolların ayrılmasının resmileşmesi beklenirken, Galatasaray 'ın planı da belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Domenec Torrent, Sacha Boey'i ilk 11 oyuncusu olarak kullanırken, geçtiğimiz yılbaşı talihsiz bir kaza yaşayan ve gözünde problem oluşan Omar Elabdellaoui'yi de Boey'in alternatifi olarak değerlendirmeyi planlıyor.

Sezon başında rahatsızlığı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Norveçli sağ bek uzun zamandır takımla idmanlara katılıyordu. 30 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkarılması ve sezonun kalan bölümünde Sarı-Kırmızılı formayı terletmesi bekleniyor.