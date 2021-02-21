Devre arasında Newcastle’dan kadroya katılan DeAndre Yedlin yavaş yavaş kalitesini göstermeye başladı... İlk kez bir lig maçına 11’de başlayan ABD’li sağ bek, Emre Kılınç’ın galibiyeti getiren golünde asisti yapan isimdi. Yedlin 18. dakikada kendi yarı sahasından Emre’ye uzun ve çok düzgün bir top attı, başarılı futbolcu da golüyle bu müthiş pası taçlandırdı.

Asistinin yanı sıra savunmada da iyi bir oyun ortaya koyan 28 yaşındaki futbolcu Alanya’nın tehlikeli hücum kozu Davidson’a pek şans tanımadı.

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