Galatasaray'da dava sayısı 20'ye çıkacak

Galatasaray'da denetleme kurulu, ibrasızlık çıkan oylamayla çıkan tedbir kararı alınması için mahkemeye ilk başvurusunu yaparken, yönetimin süreci lehine çevirmek amacıyla 20’ye yakın dava açacağı öğrenildi.

03 Nisan 2019, Çarşamba 06:20
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Galatasaray'da dava sayısı 20'ye çıkacak

Sarı-Kırmızılı kulübe mahkeme yolları göründü... Mali kongrede idari anlamda ibra edilmeyince başkan Mustafa Cengiz hukuk savaşı başlatma kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray’da denetleme kurulu, ibrasızlık çıkan oylamayla ilgili ilk başvurusunu 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yaptı. Tedbir kararı isteminde bulunan Sarı- Kırmızılılar’da, yönetimin yeni hamleler planladığı öğrenildi.

Avukat ve hukukçu ordusuyla detaylı raporlar hazırlatan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in, mali genel kurulla alakalı olarak 20’ye yakın dava açacağı ifade ediliyor. Muhalefet cephesi de idari yönden ibra edilmeyen yönetimin, erken seçim kararı almaması sebebiyle mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Yargı süreciyle birlikte, Galatasaray’da sular kolay kolay durulmayacak gibi görünüyor.

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