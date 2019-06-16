Yine, yeni, yeniden Dany Welbeck... Geçen sezon başında Fatih Terim'in çok istediği ancak transferi gerçekleşmeyen İngiliz yıldız, bu kez Aslan olmaya çok daha yakın. Arsenal ile sözleşmesi biten 28 yaşındaki yıldız için Galatasaray’ın nabız yoklaması, taraftarda büyük heyecan yarattı. Welbeck’in Instagram hesabını adeta abluka altına alan Sarı-Kırmızılı futbolseverler, başarılı futbolcunun paylaştığı son fotoğraflara yüzlerce yorum yaparken, “Come to Galatasaray” mesajları atıyor. Sezon içinde bileği kırıldıktan sonra yaklaşık 6 ay sonra çalışmalara başlayan Welbeck, tamamen iyileşti ve toplu idmanlarını sürdürüyor.

Galatasaraylı taraftarlar, Welbeck’in Instagram hesabını ablukaya aldı!

Kontrole girecek

Şimdilik nabız yoklama aşamasında olan Sarı- Kırmızılı yönetim, işin ciddiyet kazanması için Welbeck’i detaylı bir sağlık kontrolüne sokmayı planlıyor. Öncesinde ise yıldız ismin son raporlarını da en ince ayrıntısına kadar incelemeye hazırlanıyor.

Bu haberi de okudular Galatasaray'a Belhanda teklifi! Araplar devrede...