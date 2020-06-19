Galatasaray'da corona virüs testleri neagtif
Galatasaray Kulübü, resmi sitesi üzerinden A takım oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara yapılan son corona virüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, resmi sitesi üzerinden A takım oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara yapılan son corona virüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde;