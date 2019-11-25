25 günde 3 kulvarda tam 8 maça çıkacak olan Galatasaray için en kritik dönem; bu hafta. Öyle ki Cim Bom’un Avrupa’daki durumu yarın oynayacağı Brugge maçında alacağı sonuca göre netleşecek. Ardından pazar günü Galatasaray, zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Bordo-Mavili rakibini 3 yıldır yeni stadında yenemeyen Sarı- Kırmızılılar, hem bu kötü seriyi bitirmek hem de şampiyonluk yarışındaki iddiasını göstermek için kazanmak zorunda. Brugge maçında eğer galibiyet gelmezse, 3.’lük şansı oldukça zora girecek hatta imkansız hale gelecek. Çünkü Galatasaray’ın gruptaki son karşılaşması, deplasmanda lider PSG ile.

25 günde 8 maç...

Bu iki karşılaşmanın ardından Türkiye Kupası’nda Tuzla ile kozlarını paylaşacak Cim Bom, 3 gün sonra Alanyaspor’u ligde evinde ağırlayacak. 11 Aralık’ta PSG’nin karşısına çıkacak Galatasaray, sonrasında 1 haftalık periyotta Ankaragücü, Tuzla ve Göztepe ile oynuyor.

Metin Karabaş

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