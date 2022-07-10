8 numara transferi doğrultusunda Porto'dan Sergio Oliveira'yı renklerine bağlayan Galatasaray , Portekizli futbolcunun yanına yapacağı transfer için oldukça titiz hareket ediyor. Ön libero arayışları doğrultusunda bir süredir William Carvalho ile temasta olan Sarı-Kırmızılılar'ın asıl hedefinde ise Idrissa Gueye var. 32 yaşındaki futbolcunun, 11 Temmuz'da kulübü PSG ile yapacağı görüşmeden çıkacak sonuç kritik önem taşıyor. Ancak Galatasaray'ın eski, PSG'nin yeni sportif direktörü Luis Campos'un, Gueye'yi kesin olarak kadroda düşünmediği ve kampa davet etmeyeceği belirtiliyor. Fransız basınına göre Gueye ile en ciddi olarak ilgilenen takım Galatasaray. Diğer taraftan Sarı-Kırmızılı taraftarlar da Gueye'nin bayram paylaşımının altına yüzlerce "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) mesajı bırakarak oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

'İstediğimiz ücret normal'

Forvet arkasında ise Joao Pedro transferi biraz daha uzayacak gibi görünüyor. Tecrübeli yıldızın menacerinin istediği yüksek komisyon nedeniyle Sarı- Kırmızılılar geri adım atmak zorunda kalmıştı. Buna karşın oyuncunun kulübü Cagliari ile arada herhangi bir sorun bulunmadığı ve bonservis konusunda anlaşma sağlandığı belirtiliyor. Yıldız futbolcunun menaceri, aynı zamanda oyuncusunun avukatı olduğunu kaydederek, talep ettiği ücretlerin normal olduğunu dile getirdi. Menacer ayrıca Galatasaray'dan başka bir kulüple görüşmediklerini de sözlerine ekledi. İki taraf arasındaki komisyon pürüzünün giderilmesi halinde Joao Pedro transferinin gerçekleşmesine de kesin gözüyle bakılıyor.