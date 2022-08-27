Fransa Lig 1 Nantes, Mostafa Mohamed ’in ardından Alexandru Cicaldau için de devrede... Fransız basınında çıkan haberlere göre Sarı-Yeşilli ekibin, hem orta sahanın merkezinde hem de 10 numara pozisyonunda oynayabilen Rumen oyuncu için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

Cicaldau’nun ayrılığı halinde Cim Bom, rotayı Evander’e çevirecek. Oyuncunun kulübü Midtjylland’la bir süre temaslarda bulunan ancak beklemeye geçen Aslan’ın bu transfer için elini çabuk tutması gerekiyor. Çünkü Olympique Lyon da Brezilyalı orta saha Evander için kulübü Midtjylland ile temaslara başladı. Öte yandan Everton, Fulham, Galatasaray ve Rangers gibi kulüplerin de Evander’i istediği ifade edildi.



