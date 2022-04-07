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Galatasaray'da Cicaldau'nun talipleri artıyor! Real Betis'in radarında

Galatasaray'ın Rumen oyuncularından Cicaldau, vatandaşı Morutan'ın aksine kısa vadede Galatasaray'ın yüzünü güldürecek gibi görünüyor. İtalyan kulübü Sampdoria'nın uzun süredir takip ettiği 24 yaşındaki futbolcunun peşine bu kez de İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis takıldı.

07 Nisan 2022, Perşembe 08:48 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Cicaldau'nun talipleri artıyor! Real Betis'in radarında

Sarı-Kırmızılı ekibin Rumen oyuncularından Cicaldau, vatandaşı Morutan'ın aksine kısa vadede Galatasaray 'ın yüzünü güldürecek gibi görünüyor. İtalyan kulübü Sampdoria'nın uzun süredir takip ettiği 24 yaşındaki futbolcunun peşine bu kez de İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis takıldı.

Bonservisi 6.5 milyon Euro'ya alınan Cicaldau için, yaz döneminde 10 milyon Euro'nun üzerinde tekliflerle Galatasaray'ın kapısının çalınacağı tahmin ediliyor.


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