Rotayı Süper Lig 'e çeviren Galatasaray 'ın ilk haftadaki rakibi Giresunspor. Ligin yeni temsilcisi ile deplasmanda oynayacak olan Sarı-Kırmızılı ekipte, ciddi bir rotasyon yapılması beklenmiyor. Karadeniz temsilcisine karşı, yeni transferler Cicaldau ve Nelsson'u ilk 11'de oynatmayı düşünen teknik direktör Fatih Terim, kalede de kırmızı kart cezası biten Muslera'ya formayı verecek. İleri uçta Diagne, sağ kanatta da Feghouli'den memnun kalan tecrübeli çalıştırıcı, Kerem'i solda, Taylan, Berkan, Cicaldau üçlüsünü de merkezde değerlendirecek.

Rumen yıldız joker olacak

Beklerde yine Boey ve Aanholt, savunma göbeğinde ise Nelsson ve Marcao ikilisi şans bulacak. Terim'in, Kerem'i yine merkezde kullanıp, Rumen Cicaldau'yu sol çizgiye çekme ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Fatih hocanın, Kerem, Feghouli ve Cicaldau üçlüsünden sürekli yer değiştirmelerini isteyeceği belirtiliyor.







