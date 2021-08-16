Galatasaray'da Cicaldau ilk 11'de
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor ile oynanacak ilk hafta maçında yeni transfer Cicaldau'ya ilk 11'de yer verdi. Diğer yeni transferler Van Aanholt, Berkan ve Boey de ilk 11'de sahaya çıkacak.
Galatasaray , Süper Lig 'in ilk haftasında oynayacağı Giresunspor maçına 4 yeni transferiyle çıkıyor.
Teknik direktör Fatih Terim, taraftarın merakla beklediği Rumen yıldız Cicaldau'ya ilk 11'de şans verdi. Ayrıca, diğer yeni transferler Van Aanholt, Berkan ve Boey de ilk 11'de sahadaki yerini alacak.
Tecrübeli teknik adam, forvet bölgesi için ise son maçları golcü ismi Mbaye Diagne tercihini yaptı.