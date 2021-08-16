Galatasaray , Süper Lig 'in ilk haftasında oynayacağı Giresunspor maçına 4 yeni transferiyle çıkıyor.

Teknik direktör Fatih Terim, taraftarın merakla beklediği Rumen yıldız Cicaldau'ya ilk 11'de şans verdi. Ayrıca, diğer yeni transferler Van Aanholt, Berkan ve Boey de ilk 11'de sahadaki yerini alacak.

Tecrübeli teknik adam, forvet bölgesi için ise son maçları golcü ismi Mbaye Diagne tercihini yaptı.







