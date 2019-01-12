Transferdeki sessizliğini Brezilyalı stoper Marcao ile bozan Galatasaray, forvet arayışlarını hızlandırdı. Valencia’nın kiralık sözleşmesini feshettiği Michy Batshuayi için Chelsea’ye teklifini iletip bekleme kararı alan Cim Bom'da Fatih Terim, yönetimden Cenk Tosun için harekete geçmelerini istedi. Forvet transferinin kamp dönemine yetişmemesinden dolayı oldukça sıkıntılı günler geçiren Sarı-Kırmızılılar'da, Alan Carvalho transferi de belirsizliğe girdi.

EVERTON SICAK BAKIYOR

Eren Derdiyok’u da kadro dışı bırakan Terim, sezonun ikinci yarısına forvetsiz başlamamak için, yönetimden A Milli Takım'dan da öğrencisi olan Cenk Tosun'un için Everton ile görüşülmesini talep etti. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin de İngiliz ekibe Cenk’i sezon sonuna kadar kiralama teklifi sunacağı öğrenilirken, Everton’un takımdaki maaş yükünü hafifletmek için bu öneriye sıcak bakabileceği bildirildi. Ancak, İngiliz ekibi teklifi kabul etse dahi 27 yaşındaki milli golcü Türkiye’ye dönmek istemiyor.

KADROYA GİREMİYOR

Kariyerine İngiltere'de devam etmek isteyen Cenk'in fikrini değiştirmek için Fatih Terim'in de milli oyuncu ile bizzat görüşeceği iddia edildi. Everton’da kadroya girmekte zorlanan ve Dominic Calvert-Lewin ile Oumar Niasse’nin ardından 3. forvet durumuna düşen Cenk, bu sezon 17 maçta 2 gol 2 asistlik performans gösterdi. Geçen sezon devre arasında 22.5 milyon euro karşılığı Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan Cenk’in 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. (Güneş)