Galatasaray 'da Cenk Ergün paylaşılamıyor... Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu iki senedir futbol aklının Cenk Ergün olacağını söylüyor. Hamamcıoğlu, sportif direktör konusunda net olarak Cenk Ergün ile yola devam edeceğini ifade ediyor. Artık Cenk Ergün ismi Hamamcıoğlu listesiyle özdeşleşirken Dursun Özbek ve ekibinden de baskı geldi.

"Çık ve tarafsızlığını açıkla"

Dursun Özbek ve ekibi Cenk Ergün ile görüşerek, "Hamamcıoğlu senin ismini kullanıyor, çık ve tarafsızlığını açıkla. Biz de seninle çalışacağız" telkininde bulundu.

"Ben profesyonelim"

Cenk Ergün ise, "Şu an somut bir durum yokken bir açıklama yapmam ne kadar doğru olur. Ben profesyonelim, eğer benimle çalışmak isteyen bir yönetim olursa zaten Galatasaray için seve seve kabul ederim" cevabını verdi. İki ekip arasında şu an karşılıklı olarak Cenk Ergün hamleleri devam ediyor.

Ajansspor







