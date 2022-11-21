Aldığı sonuçlarla Dünya Kupası arasına iyi bir giriş yapan Galatasaray , Ocak ayı için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde ilk sırada Marsilya'dan Cengiz Ünder yer alıyor. Fakat bu transferde bir aksilik olması ihtimaline karşılık da alternatif plan belirlenmiş durumda.

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Okan Buruk'tan sıkı takip

Aslan'ın hocası Okan Buruk, lige verilen Dünya Kupası arasını boş geçirmeyecek. Başarılı çalıştırıcı, bu süre içerisinde kupada oynanacak mücadeleleri takip edecek. 49 yaşındaki teknik adamın, bu doğrultuda kendi ekibiyle birlikte karşılaşmaları izleyeceği öğrenildi.

Hedef genç yetenekler kazandırmak

Buruk'un, oynanacak maçlar sonrasında ekibiyle birlikte değerlendirme yapacağı ve devre arası transfer döneminde takıma genç yetenekler kazandırmaya çalışacağı öğrenildi. Buruk'un ayrıca, Dünya Kupası süresi boyunca bu süre içinde organizasyonda forma giyecek Galatasaraylı oyuncular ile de iletişim halinde olacağı bilgisine ulaşıldı.

Benfica'dan Seferovic açıklaması

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Haris Seferovic'in durumunu değerlendirdi. Schmidt, yıldız golcünün devre arasında takıma geri dönebileceği iddiaları hakkında, "Bu ihtimali ilk kez duydum. Benim bildiğim sezon başından sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı" yorumunu yaptı.

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Becali'den Morutan yorumu...

Galatasaray'ın sezon başında, İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Rumen oyuncu Olimpiu Morutan için açıklama geldi.





Morutan'ın menajerliğini yapan Victor Becali, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Galatasaray'a olduğu gibi yine büyük bir transfer mi istiyor? Bundan sonra neler olacağını göreceğiz. Önümüzdeki aylarda geleceği netleşecek. Bonservisini almak için ilk hak sahibi Pisa. Onu bir yıllığına kiraladılar. İsterlerse mayıs ayına kadar kalıcı olarak transfer edebilirler. İstemezlerse Galatasaray'a geri dönecek."

Icardi & Rashica cep yakıyor!

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi ile Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica performanslarıyla göz dolduruyor. İki oyuncu için de sezon sonu için planlar yapılmaya başlanırken, hem PSG'nin hem de Norwich'in yıldızlar için istediği rakamlar ortaya çıktı. Fransız devi, Icardi için 30 milyon Euro değer biçerken, Norwich'in de Rashica için 18 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Aslan'ın şimdilik bu rakamlara çıkması imkansız görünüyor.

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Yunus için teklif bekleniyor

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da gösterdiği müthiş performansı sonrasında yeniden Cim Bom'a dönen Yunus Akgün, bu sezon ise beklentilerin altında kaldı. 11 maçta yalnızca 1 asist yapabilen ve ortaya koyduğu futbolla vasatı aşamayan genç kanat oyuncusunun satışı da gündeme geldi.

Beklenti 6-7 milyon euro

Gelen haberlere göre yaz döneminde bonservisi için 6-7 milyon Euro civarında bir ücret talep edilen 22 yaşındaki sağ kanat için yine aynı civarlarda bir teklif gelirse satılması gündeme gelecek. Yunus'un geleceğiyle ilgili son kararın önümüzdeki günlerde verileceği bilgisine ulaşıldı.

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CENGİZ'İN PLASESİ DOĞUKAN SİNİK!

Galatasaray, Marsilya'dan Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için bastırıyor. Milli oyuncunun transferi gerçekleşmezse Sarı-Kırmızılılar'ın B planı da hazır: Doğukan Sinik... Hull City forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi gündemde.

Cengiz olmazsa...

Sezon başında Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Juan Mata gibi yıldızları kadrosuna katarak sükse yaratan, Dünya Kupası arasına da zirve hesapları yaparak giren Galatasaray, şimdiden devre arası transfer çalışmalarına yoğunluk verdi. Okan Buruk, kanattaki rekabeti artırmak ve güçlendirmek için Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'in ismini yönetime vermişti, Sarı-Kırmızılılar Milli oyuncu için bastırıyor. Ancak Cengiz için sonuç alınamazsa B planı da hazır: Doğukan Sinik...

Fazla şans bulamıyor

Sezon başında da Cim Bom'un gündemine gelen ancak 4 milyon Euro bedelle Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e giden 23 yaşındaki futbolcu için de şimdiden nabız yoklanmaya başlandı. İngiliz ekibinde şu ana kadar 10 maçta sadece 301 dakika şans bulan ve henüz kendisini kanıtlayamayan genç oyuncu için Galatasaray Yönetimi formülünü hazırladı.

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Doğukan forma giymek istiyor

Yaz transfer döneminde takıma katılan Doğukan, şimdiye kadar 301 dakika sahada kaldı. 10 maçta forma giyen ve bir kez gol pası veren genç kanat oyuncusu, forma giyebileceği bir kulüpte şans bulmak istiyor. Doğukan, gelişimi için kiralık olarak gelecek tekliflere sıcak bakıyor.

Ilıcalı mesajı vermişti

Eğer Cengiz Ünder transferi gerçekleşmezse, Dursun Özbek ve Erden Timur, Doğukan Sinik için Acun Ilıcalı'yla satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinden görüşecek. Hatırlanacağı üzere Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Türkiye'den sadece Fenerbahçe 'yle değil, diğer tüm takımlarla da iş birliği yapabileceğini açıklamıştı.

Metin Karabaş

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