Galatasaray 'da transfer işleriyle bizzat uğraşan Erden Timur'un, "Görüşmelerimiz sürüyor" dediği Willam Carvalho'nun transferinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir Fenerbahçe 'nin de transfer gündeminde yer alan 30 yaşındaki Portekizli ön libero ile görüşmelerin olumlu geçtiği, kulübü Real Betis'le de arada sadece ufak pürüzler kaldığı öğrenildi.

İspanyol kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Carvalho'nun Galatasaray'a, "Evet" demiş olması, temasları somut bir zemine taşırken, futbol direktör Cenk Ergün'ün bu hafta çıkacağı Avrupa seferinde transfere nokta koymayı planladığı belirtiliyor.

Sarı-Kırmızılılar, her iki transferin de gerçekleşmesi halinde orta sahanın merkezini Willam Carvalho - İdrissa Gueye ikilisiyle oluşturmayı hedefliyor.