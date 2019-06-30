Galatasaray'ın Younes Belhanda'nın satılması halinde Al Hilal'de forma giyen Carlos Eduardo'yu transfer edeceği öne sürülmüştü. Suudi basını da Brezilyalı futbolcuyla ilgili haberinde bu iddiaları doğruladı. Suudi Arabistan'da yayın yapan Makkah-News adlı internet sitesi, sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, Galatasaray'ın 29 yaşındaki 10 numarayı kadrosuna katmak konusunda istekli olduğu ve kısa bir süre içinde görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Al Hilal'deki sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Eduardo, geçen sezon 35 maçta 13 gol ve 6 asist kaydetti.

(Sabah)