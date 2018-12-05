Keçiörengücü ile Ziraat Türkiye Kupası’ndaki maça rağmen, aklı ligde olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde yaşanan cezalı ve sakat oyuncu krizini en az hasarla aşmak için harekete geçti.

Hafta sonu yapılacak Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi özellikle orta alanda ciddi sorunlar yaşayan Aslan’da eksikler can sıkmaya devam ediyor. Cezaları devam eden Donk ve Ndiaye’ye şimdi de Fernando eklenince, Selçuk İnan bu bölgede tek kaldı.

Bu problemleri halletmek için çeşitli formüller üzerinde duran Terim’in, Feghouli’yi orta alana çekeceği ifade edildi. Rodrigues’in dönmesiyle kanatlarda rahatlayan Cim-Bom’da Cezayirli futbolcu, Çaykur Rize maçında Selçuk İnan’la beraber orta sahada forma giyeceği belirtildi.

Galatasaray’ın, Karadeniz ekibi karşısında da yine üçlü savunmayla oynaması bekleniyor. Fatih Hoca’nın, sağ ve sol bölgede oynayan ikişer futbolcusunun olması, dönüşümlü oynatmasına olanak sağlıyor. Bu da futbolcuların dinlenebilmesine olanak tanıyor.

Rodrigues’in dönüşüyle kanatlarda sorun yaşamayan Galatasaray’da Feghouli orta alana çekilecek.

(Milliyet)