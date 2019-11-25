Galatasaray’da eksik ve kritik oyuncuların yokluğu, teknik direktör Fatih Terim’i zorunlu değişikliğe itecek. Tecrübeli teknik adam, Club Brugge maçında takımını farklı bir taktik düzenle sahaya sürecek.

Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma şansını kaybeden ama Avrupa Ligi’nde devam etmek için rakibini yenmek zorunda olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim sakatlar, cezalar ve sınırlı kadro rotasyonu nedeniyle son dönemdeki 3-5-2 formasyonundan vazgeçecek. Deneyimli teknik adam, Luyindama’nın sakat, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir’in de Avrupa’ya verilen listede bulunmaması nedeniyle 4-4-2’yi tercih edecek. Sarı-kırmızılılarda savunma hattı Mariano-Donk-Marcao-Nagatomo’dan oluşacak.

Orta sahada ise Nzonzi’nin cezalı olması nedeniyle Terim, Lemina’nın yanında Belhanda’yı oynatmayı planlıyor. Feghouli ve Ömer Bayram ise kenarlarda olacak. Sarı-kırmızılılarda hücum hattında ise Adem Büyük ile Babel görev yapacak. (Skorer)