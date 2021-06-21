Galatasaray ’da başkanlık yarışını kazanmasının ardından kürsüye çıkıp birlik çağrısı yapan Burak Elmas, bu havayı sürdürmeyi planlıyor. Seçim sonrasında, “Galatasaray’a yakışan bir seçim oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. Galatasaray’ın farkı budur. Bizlerle seçimde yarışan diğer kıymetli adaylar ve ekiplerine de sonsuz teşekkür ederim. Bugün biz kazanmış olabiliriz ama kimse kaybetmedi. Biz Galatasaray’ı birleştirmek için geldik. Yarından tezi yok tek yumruk olarak çok şeyler başaracağız” ifadelerini kullandı.

‘Galatasaray budur!’

Seçimde ikinci olan Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte kürsüye çıkmalarının önemli bir mesaj olduğunu söyleyen Elmas, “Galatasaray budur. El ele, kol kola herkes seçim sonrası birbirini tebrik eder. Ertesi gün aile olarak yaşamaya devam ederiz. Biz normali yaptık. Ekstra bir şey yapmadık. Bundan sonra da Galatasaray’a uygun davranış biçimini göstermeye ekibim ve ben devam edeceğiz” diyerek tüm camiayı kenetleyeceklerini söyledi.