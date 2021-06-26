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Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

26 Haziran 2021, Cumartesi 19:26 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra üç grup hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray , yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçında yarın Romanya takımı Dinamo Bükreş ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki mücadele, saat 18.00’den itibaren Galatasaray TV’den naklen yayınlanacak. 

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