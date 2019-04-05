Lider Başakşehir’le aradaki 6 puanlık farkı azaltmak için Yeni Malatya maçına mutlak zafer parolasıyla hazırlanan Galatasaray’da sarı alarm...

Sarı-Kırmızılı ekipte Marcao, Onyekuru, Emre Taşdemir ve Linnes, yarın sahaya ceza sınırında çıkacak. Bu oyuncular kart görmeleri halinde, gelecek hafta Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Bu isimler arasında teknik ekibi en çok düşündüren oyuncu ise kuşkusuz Marcao... Özellikle Luyindama’nın da kupada gördüğü kırmızı kartın ardından Fenerbahçe derbisini kaçıracak olması sebebiyle, Marcao’nun olası bir cezası savunma hattında büyük sıkıntı yaratacak.

Terim’den kart uyarısı

Takımın teknik patronu Fatih Terim, ceza sınırında yer alan oyuncularını gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyarıyor. Tecrübeli hoca, her ihtimale karşın Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Donk gibi, stoperde görev yapabilen oyuncularını hazır tutmaya çalışıyor.

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