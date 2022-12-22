Sezon başında adeta gövde gösterisi yaparak kadrosuna birçok yıldız ismi dahil eden Galatasaray , benzer bir operasyonu devre arasında da yapmaya hazırlanıyor. Ara transfer dönemi yaklaştıkça vites yükselten Cim Bom'un Barcelona'nın satışa çıkardığı yıldız için bastırması İspanya medyasında da geniş yankı uyandırdı. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de oynayan milli oyuncuyla bir süredir görüşmelere devam eden Sarı Kırmızılılar, bu transferi de ocak ayında gerçekleştirmenin hesapları içinde. Ocak ayındaki büyük sürpriz ise Milot Rashica ile ilgili.

Başkan Özbek'ten Icardi açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,takımdaki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili, "Icardi dünya yıldızı, çok değerli bir futbolcu. Ligin bundan sonraki bölümüne de damga vuracak. Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisi ile ilgili çalışmaları var ama aynı zamanda bütçeyi de düşünmek zorundayız. Sezon sonuna daha çok var, bugünden bir şey ifade etmek yanlış olur. Sezon sonu bunlar gündeme gelir, teknik ekibin vereceği raporlar ve o günkü finansal yapı da önemli" diye konuştu.

Başkan ayrıca bir soru üzerine kulübün hedeflerinden bahsederken, "Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye'ye gelecekse bunun tek bir adresi var. Galatasaray hep enlerin ve ilklerin takımı olmuştur. Hedefimiz bu kupayı getirmek. Bütün projelerin hedefinde o büyük kupaları buraya getirmek var" dedi.

İstanbulspor biletleri satışa çıktı

Galatasaray'ın pazar günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda İstanbulspor ile oynayacağı lig maçının biletleri satışa çıktı. Fiyatlar tribün kategorisine göre 170 TL ile 2500 TL arasında değişiyor.

Galatasaray kampa girdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yapılan antrenmanla tamamlayan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Kemerburgaz'da geri sayım

Mecidiyeköy'deki rezidansın lansmanını görkemli bir şekilde yapan Galatasaray, diğer büyük projesi olan Kemerburgaz'da da geri sayıma geçti. Sarı-Kırmızılılar çok kısa bir süre içerisinde, Kemerburgaz'a yapılacak olan yeni tesislerin tanıtımını gerçekleştirecek.

Jankat Yılmaz Celta Vigo'nun radarında

Sarı Kırmızılılar'ın alt yapıdan çıkardığı yeni yıldızlardan Jankat'ın La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun radarında olduğu belirtildi. İspanyol temsilcisinin, genç eldiven için scout görevlendirmesi yaptığı ortaya çıktı.

Celta yetkililerinin sezon sonuna kadar genç kaleciyi izlemeye alacağı ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı da gelen bilgiler arasında. Türk Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 11 kez forma giyen Jankat, kariyeri boyunca 38 karşılaşmada görev aldı. Kariyeri boyunca 1 kez kırmızı kart gördü.

İki oyuncunun tedavisi sürüyor

Sakat oyuncuların birer birer iyileşmesiyle toparlanan Galatasaray'da, iki ismin tedavisi sürüyor. Yunus ve Icardi, Florya'da bir sağlık kontrolünden daha geçti. Her iki yıldızın da beklenenden daha önce takıma katılacağı belirtiliyor.









Boey'ya bir talip daha

Galatasaray'ın genç oyuncusu Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. 22 yaşındaki sağ bekeson olarak İngiliz kulübü Crystal Palace'ın talip olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetim her ne kadar ocak ayında Fransız futbolcuyu bırakmaya yanaşmasa da, Ada basınında yer alan iddialara göre Palace cephesi kesenin ağzını açacak. Boey'ya 15 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde, Galatasaray'ın satışa izin vermesi bekleniyor.

Depay'da pazarlık başladı

Forvet hattını yenilemek üzere kolları sıvayan Galatasaray'ın transfer gündemindeki en flaş isimlerden Memphis Depay konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Hollandalı futbolcuya olan ilgisi, İspanya medyasında da geniş yankı uyandırdı. Gazetelerin dünkü haberlerinde, Depay'ı ara transferde elden çıkarmaya çalışan Barcelona'nın, Galatasaray'la bir anlaşma yaptığı, tarafların şu sıralarda 10 milyon Euro'luk maaş problemini çözmeye çalıştığı belirtildi. İddiaya göre Sarı Kırmızılılar, bu maaşın en az yüzde 60'lık kısmını Barcelona'nın karşılamasını ve operasyonu satın alma opsiyonuyla kiralayarak bitirmek istiyor.

Erden Timur bizzat görüşecek

Barça cephesi ise maaş yükünden tamamen kurtulmayı planlasa da, beklenen teklifler bir türlü gelmediği için her türlü olasılığı değerlendirmeye çalışıyor. İspanyollar, 28 yaşındaki forvetin kararının bu transferde belirleyeceği olacağını ifade ediyor. Depay için ülkesi Hollanda'ya gitmenin de seçenekler arasında olduğu, ancak orada da maaş konusunun bir türlü aşılamadığı bildirildi. Galatasaray'da Erden Timur'un, Depay ve menaceriyle önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve temasları somut bir zemine oturtmaya çalışacağı öğrenildi.

Doğukan Sinik Ocak'ta bitebilir

Antalyapor'da gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik, Galatasaray'ın transfer listesindeki yerini koruyor. Sarı-Kırmızılı kulüpte çizilen son yol haritasına göre, Doğukan'ın transferi için gelecek sezon değil, ocak ayı hedefleniyor. İki kulüp arasında bazı görüşmelerin yapıldığı, genç oyuncuya Türkiye'den başka taliplerin de olduğu belirtilirken, yönetimin bonservis konusunda bir çözüm arayışı içine girdiği öğrenildi. Doğukan'ın bonservisine 4 milyon Euro ödeyen Hull City, bu rakamın altında oyuncuyu satmaya kesinlikle yanaşmıyor.

Takas formülü de devrede

Doğukan transferinde Galatasaray'ın, Hull City'den talep edilecek bir oyuncuyu takasta gönderme ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Görüşmeler bir süre daha devam edecek. Kanatlarda yerli alternatifini artırmak isteyen SarıKırmızılılar, bu transferde ısrarcı olacak. Diğer taraftan aynı pozisyonda oynayan Halil Akbunar'ın transferi konusunda da görüşmeler tamamlanmak üzere. SarıKırmızılılar böylece şampiyonluk yarışında güçlü ve derin bir yerli rotasyonuna sahip olmayı amaçlıyor.

Transfer bütçesi Rashica'ya...

Galatasaray sezon başında Norwich'ten kiraladığı ve performansından da karakterinden de çok memnun kaldığı Milot Rashica'nın bonservisini vakit kaybetmeden almaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcu için ocak ayındaki transfer bütçesinin büyük bölümünü ayırmış durumda. Teknik heyetle gerçekleşen son transfer zirvesi sonrasında alınan karara göre, Rashica'nın bonservisinde 7-8 milyon Euro seviyesine kadar çıkılacak. Oyuncuyla Dünya Kupası arasında yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alındığı ve artık işin sadece kulüplerin anlaşmasına kaldığı belirtildi.

'Çok heyecanlanmıştım'

Kiralık kontratın ardından bonservisiyle de imza atmaya hazır olan Rashica, Galatasaray'la ilgili mutluluğunu şu sözlerle dile getirmişti: "Transfer döneminin bitimine iki gün kala anlaşma sağlandı. Ben zaten Galatasaray’ın benimle ilgilenmesinden dolayı çok memnundum, ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Menacerimle de devamlı konuşuyordum. Galatasaray’a gelmeyi çok istiyordum. Sonunda da transferin tamamlandı ve buradayım. Galatasaray taraftarıyla aramızdaki bağ çok iyi. Okan hocayı da kişisel olarak çok seviyorum."