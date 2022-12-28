Haftayı İstanbulspor galibiyetiyle kapatarak Süper Lig'de liderliğe yükselen Galatasaray 'ı yarın Sivas'ta çok zorlu bir deplasman bekliyor. Zirvedeki yerini korumak isteyen Sarı-Kırmızılı ekipte eksiklerin artması ise can sıkıyor.





Asıl problem yerli krizi

Sarı kart cezalısı Torreira'nın yanı sıra Midtsjö'nün hafif sakatlığı orta sahada alternatif problemi yarattı. Ancak teknik direktör Okan Buruk'u asıl düşündüren, sezon başından beri bir türlü aşamadığı yerli krizi.

3. yerli için seçim yapacak

Sivas maçı öncesi ilk 11'de yeri garanti iki Türk var; Kerem ve Abdülkerim. Başarılı çalıştırıcı, üçüncü forma için mecburi bir seçim yapmak zorunda.

Barış bir adım önde

Muhabirimiz Metin Karabaş'ın edindiği bilgiye göre; Buruk, İstanbulspor maçının son dakikasında yüzde yüzlük golü çıkaran Okan Kocuk dahil birkaç farklı seçenek üzerinde duruyor. Ancak Muslera'nın cezasının bitmesi, sol bekte Emre Taşdemir'in sakatlık sonrası formunu henüz bulamaması, orta alanda Berkan Kutlu'nun her geçen hafta geriye gitmesi, sağ kanatta Yunus Akgün'ün sakatlıktan yeni çıkmış olması, bir kişiyi ön plana çıkarıyor. Okan hocanın, sağ önde Rashica yerine Barış Alper'le başlayarak 3 yerli mecburiyetini çözmesi bekleniyor.





Midtsjö seferberliği

İstanbulspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan veilk tetkiklerde Sivas sınavını kaçıracağı bildirilen Midtsjö için seferberlik ilan edilmiş durumda. Yoğun bir tedavi programına tabi tutulan Norveçli futbolcunun riskeedilerek zorlu mücadeleye götürülmesi planlanıyor. Okan hoca bir aksikilik yaşanmazsa orta alanda Oliveira-Midtsjö ikilisini oynatmayı düşünüyor.

Icardi sahaya indi

Florya'da dün yaşanan sevindirici gelişmelerden biri de Icardi'nin sahaya inmesiydi. Arjantinli yıldız takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı. Tecrübeli futbolcunun geri dönüş sürecinin beklenenden hızlı geliştiği ve bir sonraki Ankaragücü karşılaşmasına yetişmesinin yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.

Taktik prova yapıldı

Ligdeki İstanbulspor galibiyetinin ardından izin yapmadan Sivas sınavı hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ın dün gerçekleşen idmanında taktik prova yapıldı. Sarı-Kırmızılı ekip böylecetek taktik idmanla Yiğidolar'ın karşısına çıkmış olacak.





Kafile bugün gidiyor Galatasaray kafilesi bugün saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeyapılacak son antrenmanla birlikte Sivas'a doğru yola çıkacak. Öğle saatlerinde kente geçecek olan Sarı-Kırmızılılar, buradaki bir otelde kampa girecek.

Ross: Bir çağrı yetti

Talihsiz bir sakatlık yaşayan ve mart ayına kadar takımdan uzak kalması beklenen Mathias Ross, ülkesi Danimarka basınına transfer süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. Transferin son gününde menacerinden bir telefon aldığını dile getiren 21 yaşındaki savunmacı, "Hemen ofise gelmemi söyledi. Neden çağırıyorlar diye bir düşündüm. Sonra yöneticiler Galatasaray'la anlaştıklarını söylediler. İstanbul'a gidene kadar 36 saat geçti ve hiç gözümü kapatmadım. Gerçekten çılgıncaydı. Havaalanında Galatasaraylı taraftarlar beni karşıladı. O güne kadar sadece 4 bin takipçim vardı, şimdi 140 bin. Bu, ne kadar büyük bir kulüp olduğunu anlatıyor. Harika bir şehirde yaşıyorum ve kendimi harika hissediyorum. Buradan keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.

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Portekiz'den duyuldu!

Galatasaray'ın Seferovic'le yolları ayırmaya hazırlanması, Portekiz'den deses getirdi. Ülke medyasında yer alan haberlerde, kontrat feshi konusunda Benfica ile bir görüşme yapıldığı, hatta kulübün şimdiden tecrübeli golcüye başka bir takım aradığı ileri sürüldü. Daha önce Benfica'ya dönmek istemediğini belirten İsviçreli santrfora Süper Lig'den çok sayıda teklif geldiği belirtiliyor. Deneyimli santrfor da bu tekliflere karşı açık ve Türkiye'de kalma fikrine çok sıcak yaklaşıyor.

Berkan Kutlu geri dönebilir

Orta sahada özellikle bu sezon beklentilerin çok altında kalan Berkan Kutlu'nun Alanyaspor 'a transferi için kulüpler arasında birkaç görüşme yapıldığı ortaya çıktı. Genç oyuncunun Sarı-Kırmızılı takımda mutsuz olduğu ve bu nedenle ayrılmaya sıcak baktığı, tarafların satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde mutabakata varabileceği öğrenildi.