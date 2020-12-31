Galatasaray'da büyük şok! Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Son dakika haberi: Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlaması nedeniyle yaralandı. 29 yaşındaki futbolcu, hastaneye kaldırıldı.
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlaması nedeniyle yaralandı. Evinde parti veren Norveçli oyuncu havai fişeği elinde tuttuğu sırada patlama oldu. Yaralanan deneyimli sağ bek hastaneye kaldırıldı.
Kulüp doktoru Yener İnce de hemen hastaneye gitti, Omar'ın tedavisiyle ilgilendi. Omar'ın iki gözünden de yaralandığı, görme kaybı tehlikesi yaşadığı öne sürüldü.
Metin Karabaş