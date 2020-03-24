Galatasaray’da üst üste koronavirüs açıklamaları gelmeye başladı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’a yapılan testin pozitif çıkmasının ardından teknik direktör Fatih Terim de dün virüse yakalandığını açıkladı. Terim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün (dün) yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere” ifadelerini kullandı.

Davala, Şaş, Şahin negatif

Deneyimli teknik adamın açıklamasının ardından gözler Terim’in yardımcılarına çevrildi. Fatih Terim’in yardımcıları Ümit Davala, Hasan Şaş ve Levent Şahin’in testlerinde ise korkulan olmadı. Sarı-Kırmızılı ekibin 3 antrenörüne yapılan testlerin de negatif çıktığı bildirildi. Fatih Terim ile yardımcıları için ikinci bir testin daha uygulanacağı kaydedildi.

‘Hayatımın en kötü saniyeleri’

Terim’in açıklamasının ardından ise kızları Merve Terim Çetin ile Buse Terim Bahçekapılı sosyal medyadan açıklamalar yaptı. Buse Terim Bahçekapılı, “Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum.Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz” yazdı.