Galatasaray’da kendisiyle yolların ayrılması beklenen ancak bu konuda somut bir gelişme yaşanmayan Yuto Nagatomo, karantina sürecini evinde en verimli geçiren isimlerden oldu. İstanbul’daki evinde bireysel çalışmalarını eksiksiz yerine getiren tecrübeli futbolcunun fizik-kondisyon egzersizleri, görüntüye de alındı ve Japon televizyonları ile internet üzerinde yayınlandı.

Kendi çalışmalarını eksiksiz yerine getiren oyuncu aynı zamanda ülkesindeki insanları da çalıştırdı ve bu süreçte hocalık da yaptı. Sarı-kırmızılıların sezonun ikinci yarısının listesine dahil etmediği Japon futbolcunun istense de oynatılmasının mümkün olmaması, karantina sürecinde çok çalışıp en fit oyunculardan bir tanesi olması nedeniyle şanssızlık olarak değerlendirildi.

Marcao ve Andone gibi isimlerini sakatlıklar nedeniyle kurban veren Galatasaray’da pandemi arasının ardından bir çok futbolcunun da eski gücünden uzak olması göze çarptı. Japon futbolcunun yerini doldurması için alınan sol bek Saracchi’nin, Rize deplasmanında kötü bir performans sergilemesi, Nagatomo kadroda olmuş olsa Uruguaylı futbolcuya alternatif oluşturacağı ayrıca daralan kadro opsiyonu için seçenek olacağını düşündürdü.

Kaynak: Skorer