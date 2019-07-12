Galatasaray'da transferde endişeli bir bekleyiş hakim. Sarı-Kırmızılı yönetim Diagne'nin takımdan ayrılmaması nedeniyle ekonomik açıdan da sıkıntılı bir sürecin içerisine girdi. Senegalli oyuncu için hala ciddi bir teklif gelmemesi Galatasaray'ın tüm planlarını bozmuş oldu.

​4 MİLYON 100 BİN EURO ÖDENDİ

Christian Lyundima'nın bonservisini almak için 3 milyon 750 bin Euro ödeyen Galatasaray yeni transfer Valentine Ozornwafor için de 350 bin Euro ödemek zorunda kalmıştı.

ELDE ETTİKLERİ KAR 400 BİN EURO

Galatasaray Fernando'yu 4.5 milyon Euro gibi bir rakamla Sevilla'ya satmasına rağmen bütçe olarak sadece 400 bin Euro kar elde etti. Ancak bu rakam beklenenin çok altında kaldı.

​TRANSFERLER DİAGNE'YE BAĞLI

Transferde 1 forvet, bir orta saha, 1 de ön libero transfer etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar eğer Diagne'yi bekledikleri rakama satamazsa o taktirde beklenen transferlerin yapması iyice zora girecek.

Kaynak: Takvim