Galatasaray’da değişim vakti... Çifte kupaya uzanan Sarı-Kırmızılılar kadroda ciddi bir revizyon yapacak. Özellikle sözleşmesi bitecek futbolcuların büyük bölümüyle yollar ayrılacak. Kadro dışı olan Eren Derdiyok’un yanı sıra Muğdat Çelik ve Sinan Gümüş gönderilecek. Kaptan Selçuk İnan’ın durumu ise tamamen Fatih hocaya bağlı. Bu sezon 2 milyon 950 bin Euro kazanan Selçuk, ücreti ciddi oranda indirmesi halinde yeni kontrata imza atabilir. İmparator, kiralık sözleşmesi biten futbolcular arasından ise Onyekuru’nun mutlaka kalmasını istedi.

Eren Derdiyok veda etti

Öte yandan Eren Derdiyok da yaptığı açıklamayla Galatasaray’a veda etti: “Gönül isterdi ki kutlamalarda sizlerle vedalaşayım. Sevgili taraftarlarımız hakkınızı helal edin. Bana bu muhteşem 3 yılı yaşattığınız için teşekkür ederim. Hakkım varsa da helal olsun”