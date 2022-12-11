Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , Antalya kampında da yoğun bir mesai harcıyor. Yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle bir yandan da takımdaki isimlerle yollarını ayırmak zorunda olan sarı-kırmızılılara yıldız isimden kötü haber geldi.

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TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Spor Toto Süper Lig 'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Dünya Kupası için verilen arayı Antalya'da kamp yaparken değerlendirirken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Adana Demirspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-2'lik beraberlikle tamamlayan sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek transferle ilgili konuşmuştu.





İHTİYAÇ VARSA TRANSFER YAPILACAK"

Özbek açıklamalarında, "Kamp gayet güzel geçiyor. Güzel bir otelde kalıyoruz, çok iyi ağırlanıyoruz. Oyuncuların morali çok iyi. Zemin, sahalar çok iyi. Takımı havası da çok iyi.

Transfer konusunda önümüzde çok uzun bir zaman var. Elimizdeki kadronun performans değerlendirmeleri yapılıyor. Buna bağlı olarak yönetime bir rapor verilecek. Bir ihtiyaç varsa elbet transfer yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.





BÜYÜK KRİZ ÇIKTI

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan Galatasaray, takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yabancı oyuncu transferi için kontenjanda yer açmak isteyen sarı-kırmızılılarda büyük bir kriz yaşanıyor.

G.SARAY'DA HEDEF İKİ AYRILIK

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic'le yollarını ayırmak istiyor.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

Sabah'ın haberine göre bu planlama doğrultusunda ilk görüşme geçtiğimiz günlerde Hollandalı oyuncunun menajeri ile gerçekleşti. Ancak sarı-kırmızılı kulüp olumlu sonuç alamadı. Yönetim 1.5 yıl sözleşmesi kalan tecrübeli sol bekin sezon sonuna kadar geçerli tüm alacaklarını ödemeyi göze aldı.

TEKLİFİ REDDETTİ

Yarım sezonluk maliyeti vergisiyle birlikte 1.5 milyon Euro olan deneyimli futbolcu, bu teklifi kesin bir dille geri çevirdi ve krizi büyüttü.





OKAN BURUK İSTEMİYOR

Sezonluk 1.9 milyon Euro garanti ücrete sahip 32 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Buruk tarafından ilk 11'de düşünülmüyor. G.Saray sözleşmesini tek taraflı feshetmesi durumunda Van Aanholt için kasasından vergilerle birlikte 5 milyon Euro çıkarmak zorunda. Yönetim bu rakamı 1-2 milyon Euro seviyesine indirmeye çalışıyor.

BU SEZON 9 MAÇTA 2 ASİST YAPTI

Bu sezon 9 maçta 786 dakika süre alan Hollandalı sol bek, 2 asist yaptı.