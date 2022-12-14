Sezona iddialı bir kadroya giren ve Dünya Kupası arası öncesinde Süper Lig 'de 14. hafta sonunda 27 puanla 2. sıraya yükselen Galatasaray , çıkışını sürdürmeye devam etmek ve liderlik koltuğuna oturarak sezon şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

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Sezon başında Erden Timur ve ekibiyle birlikte kadrosuna Icardi, Mertens, Torreira, Mata gibi isimleri dahil eden sarı kırmızılı takımda genç futbolcu yeni teknik direktör Okan Buruk'a ayrılmak istediğini iletti. İşte şok gelişmenin detayları...

Yusuf Demir parlıyor

Sezon başında 6 milyon Euro bonservisle transfer edilen Yusuf Demir, ligde sadece 40 dakika şans bulurken, kiralık gönderilmesi gündeme gelmişti. Ancak Antalya kampı, 19 yaşındaki yeteneğin kaderini değiştirecek gibi görünüyor. Adana Demirspor ile oynanan son hazırlık maçında 2 nefis gol atan genç kanat oyuncusu, Okan hocadan tam not almayı başardı. Yusuf'un kesinlikle takımda tutulmasını isteyen Buruk, ona bu kez adeta bir 'ara transfer' gözüyle bakıyor ve daha fazla süre vermeyi planlıyor.

2 futbolcunun son şansı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında basın mensupları ile yaptığı sohbette önemli detaylara dikkat çekti. "12 Ocak'a kadar bazı oyuncularla ilgili değerlendirme yapacağız" diyen Buruk'un işaret ettiği isimlerin başında Van Aanholt ve Seferovic geliyor.





Icardi ve Rashica ile bir sezon daha

Galatasaray'dan kiralık yıldızlar için sürpriz operasyon... Sarı Kırmızılı ekibe transferin son gününde kiralık olarak katılan Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın önümüzdeki sezon da yola Aslan'da devam etmesi amacıyla düğmeye basıldı.

Bonservis girişimleri sonuçsuz kaldı Fiziksel formunu bulduktan çok kısa bir süre sonra takımı sırtlamaya başlayan ve hem Beşiktaş hem de Başakşehir zaferlerinde başrol oynayan Icardi'nin bonservisiyle ilgili yapılan girişimler sonuçsuz kalınca, kulüp geri atmak zorunda kalmıştı. Villarreal maçında taraftarlardan yoğun tepki gören Berkan’ın takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Berkan’ın Galatasaray’a maliyeti 5 yıl sonunda 7.5 milyon Euro’yu bulacak.





GALATASARAY'DA BÜYÜK KRİZ

Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Berkan Kutlu'nun takımdan ayrılmak istediğini Teknik Direktör Okan Buruk'a ilettiği iddia edildi.

'ARA TRANSFERDE AYRILMAK İSTİYORUM'

24 yaşındaki oyuncunun Nef Stadı'nda Villarreal ile oynanan hazırlık maçında taraftarların yoğun ıslıklarına maruz kaldığı ve Okan Buruk'a "Taraftarlar bana cephe almış durumda. Bu şekilde devam edemem ara transferde ayrılmak istiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

VALLECANO MAÇINDA DA ISLIKLANMIŞTI

Galatasaray'da kötü bir performans ortaya koyan Berkan Kutlu, maç bitiminde bir grubun ıslıklı protestosuyla karşılaşmıştı. Genç orta saha oyuncusunun kendisine gösterilen tepki nedeniyle büyük üzüntü yaşadığı gözlenmişti.

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ŞİMDİLİK İKNA ETTİ!

Teknik Direktör Okan Buruk'un da genç oyuncuyu, "Eleştirilere kulak asma, performansını yükselttiğinde bu eleştiriler sona erecek" diyerek oyuncuyu ikna ettiği öğrenildi.

KADRODA YOKTU

Sarı Kırmızılı takımdan yıllık 650 bin Euro (yaklaşık 13 milyon TL) kazanan Berkan Kutlu'nun Galatasaray'a maliyeti 5 yıl sonunda 7,5 milyon Euro'yu yaklaşık 150 milyon TL bulacak. Berkan dün Lazio ile yapılan hazırlık maçında kadroda da yoktu. (Takvim)



