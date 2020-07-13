Galatasaray'da büyük hüsran

Cim Bom, lige ara verilmedenönceşampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyordu. Ancak Aslan’ın dönüşüçok kötü oldu. Galatasaray son 43 yılda ligdeilkkezpeşpeşe8maçtagalibiyet yüzü görmedi.

13 Temmuz 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da büyük hüsran

Sarı-Kırmızılılar sezonun ilk yarısında beklentilerin uzağında kaldı ama ikinci bölümünde aldığı galibiyetlerle dolu dizgin zirveye yaklaştı. Cim Bom tam şampiyonluk havasına girmişti ki koronavirüs salgını nedeniyle lige yaklaşık 3 ay ara verildi. Süper Lig heyecanı tekrar başladığında ise bambaşka bir Aslan vardı. Özellikle Muslera’nın daha ilk hafta Rize maçında bacağının kırılması, Galatasaray’a büyük darbe vurdu. Lig yeniden başladıktan sonra 6 maça çıkan Sarı-Kırmızılılar, 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Avrupa tehlikede

Öncesinde de Sivas ve Beşiktaş ile yenişemeyen Cim Bom, son 43 senede ilk kez peş peşe 8 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. Lige zirve iddiasıyla dönen Galatasaray için şu anda Avrupa Ligi bileti almak bile tehlikeye girdi.


İlgili Haberler
Son dakika Galatasaray haberi! Fatih Terim açıkladı: Falcao ve Lemina...


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...