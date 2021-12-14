Avrupa'da harikalar yaratan Galatasaray , ligde kâbus yaşıyor. Sivasspor 'a deplasmanda yenilen Sarı-Kırmızılılar, son 5 lig maçında 3 beraberlik, 2 de yenilgi elde ederek tam 12 puan kaybetti. Trabzonspor 'un yenildiği haftada liderle aradaki farkı eritme şansını kaçıran Cim Bom, taraftarın hiç hatırlamak istemediği 2010-2011 sezonuna benzer bir grafik çiziyor. Galatasaray, ilk 16 haftalar itibarıyla, 2010-2011'den sonraki en kötü sezonunu yaşıyor. Teknik direktör Fatih Terim de aynı şekilde ilk kez ilk 16 haftada 5 mağlubiyet yaşadı ve o da en kötü lig başlangıcına imza attı.

Luyindama ile çarpışınca

Sahaya yansıyan kötü tablo dışındaki en üzücü gelişme ise Muslera cephesinde yaşandı. Ligde 26 Eylül'deki Göztepe maçından tam 78 gün sonra süre alan ve Marcao'nun sakatlığında oyuna ilk 11'de başlayan Luyindama, Uruguaylı kaleciyle çok sert bir çarpışma yaşadı. Pozisyon sonrası Muslera yerde kalırken, Sivasspor boş kaleye golü atarak maçı kazanan taraf oldu. O sırada acı içinde kıvranan tecrübeli kaleci, sedyeyle kenara alındı.

Çaprazlarda kopma şüphesi

Muslera'nın yerine yedek kaleci İsmailÇipe oyuna dahil oldu. Luyindama daha sonra İsmail'le de bir çarpışma yaşadı ancak bu kez herhangi bir sakatlık meydana gelmedi. Muslera'nın bugün MR'ı çekilecek. Teknik heyetten verilen ilk bilgi, sakatlığın ciddi olduğu yönünde. Şüpheler ise deneyimli eldivenin iç çapraz bağlarının koptuğunu gösteriyor. Eğer korkulan olursa, Muslera'nın sezonu kapatma ihtimali var. Konuyla ilgili olarak bugün kulüpten bir açıklama yapılması bekleniyor.