Galatasaray 'ın kaderi 21 Şubat Pazartesi günü İzmir'de çizilecek. Sarı-Kırmızılı yönetim, görevdeki ilk 5 maçından sadece 2 beraberlik çıkarabilen Domenec Torrent'in yerine yeni teknik direktör arayışına başladı. Göztepe deplasmanında çıkacak sonuca göre hızlı bir aksiyon almayı planlayan Galatasaray cephesinde şimdilik 3 ihtimal öne çıkıyor. Olası bir mağlubiyette iyiden iyiye ateş hattına gerileyecek olan Cim Bom'da, Torrent'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beraberlik halinde İspanyol hocanın kredisi ligdeki bir sonraki sınav olan iç sahadaki Çaykur Rizespor maçına kadar uzayabilir. Galibiyet ise yönetimden teknik heyete, futbolcudan taraftara herkese nefes aldıracak gibi görünüyor.

Önce yerli, sonra yabancı

Artık tüm olumsuz ihtimalleri göz önünde bulunduran Galatasaray Yönetimi, sonuca göre hızlı bir aksiyon planı devreye sokmak için temasları sıcak tutuyor. Sarı-Kırmızılı kulüpteki yerli teknik adam adayları, şu an boşta olan Bülent Korkmaz ve Okan Buruk. Özellikle Okan Buruk ismi camiada tartışılsa da, kulüp en kısa sürede olumlu sonuç aldıracak bir hamleye imza atmanın hesapları içerisinde. Yeni hocayla anlaşmanın yarım sezon artı 1 yıllık opsiyon şeklinde gerçekleştirilmesi düşünülüyor. Sarı-Kırmızılılar böylece yaz dönemi için farklı bir alternatif arayışı içine girebilecek.

Sezon sonunda Galatasaray'a

İtalyan medyası ise flaş bir iddia ortaya attı. Galatasaray Yönetimi'nin takımın başına Torrent'i getirmesine rağmen, bir süredir Adana Demirspor'la Süper Lig'de müthiş işlere imza atan Vincenzo Montella ile ilgilendiği ileri sürüldü. Hatta Mario Balotelli'nin yeniden İtalya Milli Takımı'na seçilmesini sağlayan Montella ile birlikte yıldız golcünün de Galatasaray'ın radarında olduğu iddia ediliyor. 47 yaşındaki çalıştırıcı, bonservisi Galatasaray'da bulunan ve sezon sonunda Florya'ya geri dönecek olan Yunus Akgün'ün performansını da en üst seviyeye çekerek genç bir yıldız adayı yaratmayı başardı. Montella operasyonunun sezon sonu için düşünüldüğü, ancak görüşmelerin şimdiden başladığı da gelen haberler arasında.