Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray , zamanında “olaylı” bir şekilde transfer ettiği Oğulcan Çağlayan'ın sezon sonuna kadar Pendikspor'a kiralandığını duyurmuştu. Futbolcudan verim alamayan sarı-kırmızılı ekipte ortaya çıkan fatura dikkatleri çekti.

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BOEY'E AVRUPA'DAN TALİP

Cim-Bom’da bu sezon başarılı bir performans sergileyen Sacha Boey’a Sporting Lizbon talip oldu. Pedro Porro’yu satmaya hazırlanan Portekiz ekibi, Boey için nabız yoklamaya başladı. Sporting’in 7 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise Fransız sağ beki satmayı düşünmediği bildirildi.

UĞUR ÇİFTÇİ'YE EMRE ENGELİ

Galatasaray’da Uğur Çiftçi transferinde pürüz çıktı. Sivassporlu futbolcunun takası için düşünülen Emre Taşdemir’in gitmeyi kabul etmediği öğrenildi. Diğer taraftan Teknik Direktör Okan Buruk’un da Emre Taşdemir’in ayrılması konusunda net kararını vermediği öğrenildi. Bu arada Cim-Bom’un alt yapısından yetişen stoper Emin Bayram’ın sözleşmesinin de 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.





KUPADA RAKİP ALANYASPOR

Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk’tan futbolcularına uyarı geldi. Kupayı önemsemelerini isteyen Buruk, “Ortada bir kupa varsa Galatasaray her zaman ona taliptir” diye konuştu. Kırbıyık Holding Stadı’nda bugün Corendon Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan sarı-kırmızılıların 20.30’daki mücadelesini Volkan Bayarslan yönetecek. Alanya’ya giden sarı-kırmızılı kafilede, Muslera, Sacha Boey, Oliveira, Mata, Yusuf Demir ve Seferovic’in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Mathias Ross ile Kazımcan Karataş yer almadı.

PERFORMANSI DÜŞÜK KALDI

Sarı-kırmızılılarda görev yaptığı 1.5 sezon içinde toplam 26 maça çıkabilen Oğulcan, 4 gol, 1 asiste imza atmıştı. Daha sonra Eyüpspor’a kiralanan futbolcu, burada da 11 karşılaşmada 3 gol attı. Teknik Direktör Okan Buruk tarafından istenmeyen ve Giresunspor’a gönderilen Oğulcan, burada da 8 lig maçında sonradan oyuna girdi, ancak burada da bir varlık ortaya koyamadı ve sözleşmesinin sonlanmasına karar verildi.





OĞULCAN BU KEZ DE PENDİKSPOR'A GİTTİ

Galatasaray’ın “olaylı” bir şekilde transfer ettiği Oğulcan Çağlayan, kiralık olarak gittiği Giresunspor’da tutunamadı, geri döner dönmez bu kez 1. Lig takımlarından Pendikspor’a kiralandı.

25 MİLYONLUK FATURA

Çaykur Rizespor’dan transfer edilirken bedel ödenmeyen, ancak mahkeme kararıyla, 1 milyon 200 bin euro (24 milyon 400 bin lira) ile birlikte 560 bin liralık bir fatura çıkarılan futbolcudan Cim-Bom verim alamadı. (Skorer)