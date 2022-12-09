Galatasaray 'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için Uruguay Milli Takımı'na davet edilmişti. Grup aşamasında oynanan Güney Kore, Portekiz ve Gana maçlarında yedek soyunan tecrübeli eldiven, hiçbir karşılaşmada süre alamadı. H Grubu'nda mücadele eden Uruguay, son maçında Gana ile karşılaştı. Bu mücadelede hakem Daniel Siebert'in kararları oldukça tartışıldı. Maç sonrasında ise Uruguay cephesi başka Fernando Muslera olmak üzere büyük tepkiler gösterdiler. Bu tepkiler ise Galatasaray'ın kalecisine pahalıya patlayabilir. İşte detaylar...





FIFA'DAN CEZA BEKLENİYOR

Portekiz, Güney Kore ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayan Uruguay, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Grubun son maçında Gana ile karşılaşan Fernando Muslera ve arkadaşları, karşılaşmadan galip ayrılmalarına rağmen istediklerini alamadı. Maç sonunda ise ortalık karıştı ve Uruguaylı futbolcular maçın hakemine saldırdı. İçlerinde Fernando Muslera'nın da bulunduğu dört oyuncu için FIFA'dan tarihi bir ceza bekleniyor.

3. SIRADA TAMAMLADILAR

Dünya Kupası'na H Grubu'nda başlayan ve kadrosuyla gizli favorilerden birisi olarak gösterilen Uruguay, performansıyla hayal kırıklığı yaratarak turnuvanın sürprizlerinden birine imza attı. Portekiz, Güney Kore ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayan Uruguay, turnuvaya son oynanan Gana maçıyla birlikte veda etti.

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GALATASARAY ENDİŞESİ

Disiplin Komisyonu, Gana maçında hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı. Bu dört isme ceza verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, en büyük ceza Gimenez'e gelecek ve 15 maçtan men ihtimali var. Fernando Muslera'nın hakeme fiziksel müdahalede bulunması nedeniyle tavan ceza alması söz konusu. Galatasaray'ın kaptanı için 10 ila 15 maçtan men cezası gelebilir. Galatasaray'da ise FIFA'nın Muslera için vereceği 'men' kararının Süper Lig 'de uygulanma ihtimali endişesi hakim.

DERBİYİ KAÇIRACAK

Buradaki kritik nokta ise FIFA'nın cezayı açıklarken Muslera'yı hangi maddeden cezalandıracağı. Eğer Muslera "bireysel disiplin cezası" cezası alırsa, bu ceza sadece Uruguay Milli Takımı'nı değil; Galatasaray'ı da etkileyecek. Fernando Muslera'nın herhangi bir men cezası alması halinde cezasını Süper Lig'de çekeceği kaydedildi. Bu durumda Muslera, ocak ayında oynanacak Fenerbahçe derbisini de kaçıracak.



