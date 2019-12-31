Devre arası döneminin kısa olması nedeniyle istediği çalışma ortamını bulamayacak olan teknik direktör Fatih Terim’in işi kolay görünmüyor. Çünkü, her iki bek ilk yarıyı oynamadan geçirdi. Galatasaray’da ligin ikinci yarısında sağ bekte forma giyecek Martin Linnes lisansı çıkmadığı için sadece antrenmanlara çıkıyordu.

Bundesliga ekibi Leipzig’ten transfer edilecek Marcelo Saracchi ise ilk yarıda ligde 176 dakika sahada kalabildi. 21 yaşındaki Uruguaylı sol bek Sarachi 176, yine sol öne transfer olacak olan Henry Onyekuru ise ilk yarıda Monaco’da 4 maçta toplam 160 dakika şans buldu. İkinci yarıda hata yapma şansı kalmayan ve önünde birkaç takım birden bulunan sarı-kırmızılılarda oynamadan gelen ve hazır olmayacağı düşünülen futbolcuların performansının nasıl yansıyacağı merak konusu. (Skorer)