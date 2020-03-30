Liglere verilen ara ekonomik olarak tüm takımları derinden etkilerken, Galatasaray da mali açıdan zararı en aza indirgemek için uğraş veriyor. Ancak şu günlerde tüm yük Başkan Mustafa Cengiz’in omuzlarında. Deyim yerindeyse Cengiz’in yönetimdeki sağ ve sol kolu durumundaki Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay, koronavirüs tedavisi görüyor. Bu ikilinin yanı sıra işin sportif boyutuyla yakından ilgilenen ve Florya’daki tüm konulara hakim olan teknik direktör Fatih Terim de hastanede. Dolayısıyla Başkan, hem yönetimsel hem de sportif detaylara bizzat bakıyor.

Ay başında ödemeler var

Başkan’ın önceliği ilk olarak ay başındaki ödemeleri yapmak. Hem futbolcular hem de personele maaşların verilmesi gerekiyor. Bunun için kaynak arayan Mustafa Cengiz, adeta gece gündüz çalışıyor. Özellikle zor günlerde tesis ve kulüp çalışanlarının ödemelerine öncelik verildi.

Metin Karabaş