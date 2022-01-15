Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün, 2011 tarihinde attığı "Kaydırakta 5 yaşındaki kızı başka bir çocuğa sırasını verdi diye çıldırıp, azarlayan anne; seni tekme tokat dövmek istedim" tweeti için açıklama yapan Elmas "Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Işıtan Gün'den açıklama

Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün, sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir özür mesajı yayımladı.

Kullandığı ifadelerden üzüntü duyduğunu belirten Gün, "Bugün ortaya çıkartılan ve on yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez. Bugünden geriye baktığımda önemli bir hata olarak gördüğüm bu ifadeler için kamuoyundan özür dilerim" diye açıklamada bulundu.