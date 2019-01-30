Galatasaray'da bu tempoya yürek dayanmaz!

Galatasaray'ı Şubat ayında birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Sadece Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde 6 maça çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar’ın her iki kulvardaki kaderini bu ay içindeki karşılaşmalar netleştirecek.

30 Ocak 2019, Çarşamba 06:33
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Galatasaray'da bu tempoya yürek dayanmaz!

Sarı-Kırmızılı ekip zorlu ve yoğun bir fikstüre hazırlanıyor... Galatasaray’ı özellikle Şubat ayında birbirinden kritik maçlar bekliyor. Aslan sadece Süper Lig ve Avrupa’da bile kısa süre içerisinde 6 mücadeleye çıkacak. Üstelik bu karşılaşmalar, Galatasaray’ın her iki kulvardaki kaderini netleştirebilir. Kritik periyot, cumartesi günkü Alanya deplasmanı ile başlıyor. Kupa yorgunu Aslan’ın puan kaybına tahammülü yok. Ardından İstanbul’da üst üste Trabzonspor ve Benfica maçları, Galatasaray’ı oldukça zorlayacak.

Akhisar’la sona eriyor

Ardından yine üst üste Kasımpaşa ve Benfica deplasmanları, Galatasaray’ın ligdeki yerini ve Avrupa’da devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Şubat ayındaki zorlu periyot, Türk Telekom Stadı’ndaki Akhisar maçıyla sona erecek. Ligde Başakşehir’i takibini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, süreci tamamen kayıpsız atlatmanın hesapları içinde.

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