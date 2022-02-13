90 dakika sonunda Aslan sahadan 1 puanla ayrılsa da, en azından oyundaki gelişim gelecek haftalar için olumlu sinyal verdi. Galatasaray bu sezon en fazla şut çektiği maçı Kayserispor'a karşı oynadı. Rakip kaleyi 26 kez yoklayan Sarı-Kırmızılı ekip, ayrıca 2021-2022 sezonunda Altay maçından sonra 40 kezle rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu maçı geride bıraktı.

Bu fikstür can yakar!

Galatasaray'ı bu hafta oynanacak Göztepe deplasmanından sonra da zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-Kırmızılı ekip, ateş hattındaki Rizespor'u ağırladıktan sonra ligde şampiyonluk yarışı veren Konyaspor 'a konuk olacak. Bir sonraki maç iç sahada Beşiktaş 'la... Cim Bom sonrasında ise ligin flaş ekiplerinden Gaziantep ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Artık evde huzur yok!

Sarı-Kırmızılı ekibin Ali Sami Yen'deki puan kayıpları devam ediyor. Şampiyon olduğu sezonlarda domine ettiği iç saha maçlarında artık kazanmaktan çok kayıp veren Cim Bom, ligde kendi evinde13 mücadeleye çıktı, sadece 2 kez kazandı. 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, böylece en ağır yarayı taraftarının önünde aldı.





İlgili Haberler Galatasaray'da Bafetimbi Gomis bu kez golsüz döndü



