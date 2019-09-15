Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi mesaisi başladı.

Kondisyoner Bartali, oyuncuları kum havuzunda çalıştırdı.

Süper Lig’de haftayı Kasımpaşa galibiyetiyle kapatan ve zirve yürüyüşünü sürdüren Sarı-Kırmızılı ekibin yeni rotası Belçika olacak. Devler Ligi grubundaki ilk maçında çarşamba akşamı Club Brugge’e konuk olacak.

Adı TFF listesine yazılmayan Linnes, takımla çalışmalara devam ediyor.

Cim Bom’da ilk antrenman dün sabah gerçekleşti. Kasımpaşa karşısında ilk 11’de forma giyen isimlerin yenilenme çalışması yaptığı idmanda, diğer futbolcular çift kale maç oynadı.

İdmanda Fatih hocanın minik misafirleri vardı.

Hazırlıklar bugün de basına kapalı olarak devam edecek.