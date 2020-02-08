Saha içi ve saha dışında çok çalkantılı bir sezon geçiren Galatasaray'da şimdi de müthiş bir iddia kulislerle konuşuluyor... Sarı- Kırmızılılar'da sezon sonuna kadar erken seçim kararı alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Muhalefet bu konuda çok yoğun bir çalışma yürütüyor.

HAYALİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Alınan bilgilere göre Fatih Terim'e yakın çevresi tarafından "İlk seçimde aday ol" teklifi geldi. Daha önce başkanlık hayalini dile getiren Terim'in teklifi kabul ettiği öğrenildi.

17 MİLYON $ SICAK PARA

Hatta tecrübeli hocaya yakın isimlerden birinin Terim'e "Başkan ol hocam. Kasa kolaylığı için gerekirse 17 milyon dolar sıcak paramız da hazır" dediği ifade ediliyor.

SEZON SONUNDA YAPILSIN!

İmparator'u adaylığa ikna eden kişilerin, takımın şampiyonluk yarışında olumsuz etkilenmemesi adına erken seçimin mayıs sonunda yapılması için de çalıştığı ifade edildi.

ALİ KOÇ'LA HESAPLAŞACAK

Terim aday olursa, büyük ihtimalle Mustafa Cengiz'in karşısına rakip olarak çıkacak. Başkan olması halinde ise büyük gerilim yaşadığı Ali Koç'la daha rahat şekilde hesaplaşacak.

HOCA ADAYI OKAN BURUK

Kulislerde çok çarpıcı bir başka iddia daha konuşuluyor... Fatih Terim'in başkan olması durumunda teknik direktörlüğe getireceği ismi de şimdiden belirlediği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre bu isim Okan Buruk... Tecrübeli hoca, futbolculuk döneminde Terim'le birlikte büyük başarılar yaşamıştı.

TERİM 2013 YILINDA DİVAN ÜYESİ OLDU

G.Saray'da kaptanlık yapan, ardından teknik adamlık başarılarıyla tarihe adını yazdıran Fatih Terim 2013 yılında da Divan Kurulu Üyesi olmaya hak kazandı.

Kaynak: Takvim